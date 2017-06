Prima explicatie a lui Mutu pentru seceta de la Dinamo: "Sa vedeti ce se intampla in 7 zile!" Ce se intampla cu Nemec

Adi Mutu s-a intors aseara din vacanta si se apuca de treaba. Cosmin Contra ii cere intariri la echipa.

Dinamo nu a transferat nimic pana acum, desi Contra a vorbit in mai multe randuri despre nevoia de a intari lotul, inainte de meciurile europene.

Adi Mutu s-a intors aseara din vacanta si se apuca de treaba. "In 7 zile veti vedea transferurile la care am lucrat", a spus managerul lui Dinamo la DigiSport.

"Legat de vacanta, trebuie sa spun ca era una pe care o programasem de mult timp. Era si ziua fiicei mele, nu aveam cum sa nu merg. Trebuie sa ma intelegeti."

"Nu trebuie sa fug eu dupa jucatori prin Europa, lucrurile astea se fac prin telefon. Am tinut legatura in permanenta cu Contra, o sa vedeti in urmatoarele 7 zile ce jucatori vor veni la Dinamo."

"Filozofia clubului s-a schimbat. Important pentru noi era sa securizam echipa. E adevarat ca i-am pierdut pe Palici si Dielna."

"Cu Palici au fost discutii din decembrie, au fost mai multe oferte, insa el a preferat sa plece. A fost decizia lui. La fel si cu Dielna. El a asteptat un salariu mai bun."

"Dar nu e o tragedie. Nu trebuie sa facem greselile din trecut, sa aducem 11, 13 jucatori. Noi vrem sa securizam echipa."

"Legat de Nemec, in momentul asta suntem in discutii cu doua echipe, dar e foarte greu sa ne despartim de el, pentru ca e un jucator important pentru noi. Nu tinem neaparat sa il vindem", a mai spus Mutu.