Prima declaratie data de Ianis Hagi dupa revenirea la Viitorul! Cum i-a raspuns lui Becali, care a spus ca il asteapta la Steaua cat de curand

Ianis Hagi a revenit oficial la Viitorul. Gica Hagi l-a rascumparat pe Junior de la Fiorentina, iar acesta a marcat deja un gol in meciul amical disputat impotriva elvetienilor de la Grasshoppers.

Ianis Hagi spune ca acum simte din nou placerea de a juca fotbal si ca si-a dorit foarte mult sa revina pe teren in meciuri importante. El mai spune insa ca perioada petrecuta in Italia l-a maturizat.

"Sunt fericit ca m-am intors acasa. Simteam nevoia sa joc din nou fotbal, sa o fac cu placere. Sunt fericit ca s-a rezolvat. Asta e viata. Am venit sa joc. Sunt fericit ca pot sa o fac din nou.

Sper sa progresez, am venit la Viitorul sa castig cat mai multe meciuri si sa intram in Play Off. Aici am incredere de la fiecare persoana din club si pot sa joc. M-am maturizat fotbalistic, dar si in afara terenului cat am fost la Fiorentina", a spus Ianis Hagi.

El a vorbit si despre afirmatia lui Becali, care a spus ca il vede la Steaua in curand.

"O sa vad ce imi rezerva viitorul. Fiecare are opinia lui. Imi doresc sa ajung cat mai repede la echipa nationala. Toti tinerii din Liga I se gandesc la EURO 2020", a mai spus el.