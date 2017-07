Prima declaratie a noului portar al Stelei. Cum ar putea sa intre in prima echipa in locul lui Nita

Andrei Vlad a facut viza medicala.

Andrei Vlad a semnat cu Steaua si a facut deja viza medicala. Acesta are 18 ani si Steaua a platit 400.000 de euro pe transferul sau, urmand sa primeasca un salariu de 700.000 de euro.

"Acest transfer este un pas foarte important in viata mea, deoarece Steaua este un club urias. Imi doresc sa ma acomodez cat mai repede si sa ma impun la aceasta echipa, chiar daca de acum incolo voi avea langa mine cei mai buni portari din Romania!", a declarat Vlad.

Acesta poate prinde un loc in prima echipa, desi inaintea sa sunt Nita, unul dintre portarii nationalei, si Stancioiu, un portar cu meciuri in Champions League si experienta foarte mare.

Vlad poate profita de regula U21 ce obliga echipele sa joace cu un jucator tanar in prima echipa in permanenta. Alesul lui Dica in acest moment e Denis Man, insa Steua ar prefera sa joace cu Teixeira in locul sau, Vlad fiind o varianta buna.