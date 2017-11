Prima amenintare a lui Becali pentru MM Stoica! ADIO INFLUENTA? Ce i-a transmis

Gigi Becali e suparat ca pustiul Costache de la Dinamo a semnat cu CFR. Si el l-ar fi vrut la Steaua!

Becali a lasat de inteles ca Dica si Mihai Stoica sunt cei care l-au convins sa nu intre in cursa pentru fotbalistul de 19 ani. Gazeta Sporturilor scrie ca rolul managerului sportiv a fost cel decisiv. MM ar fi insistat pe langa Becali sa nu-l aduca pe Costache.

"Costache e un fotbalist pe care si eu mi l-am dprit, dar nu l-au vrut altii. Nu intotdeauna fac ce vreau. Cand imi place un jucator si nu sunt convins, ii intre pe cei de la echipa. Daca va ajunge fotbalist, unii care m-au intors din drum vor da socoteala in fata mea", a spus Becali acum doua zile, lasand de inteles ca il va sanctiona pe Stoica in cazul in care Costache confirma la CFR.

In afara jucatorilor ofensivi transferati in aceasta vara de Becali, MM a avut un rol important in achizitiile lui Planic si Artur Jorge. Primul a confirmat si e titular cert, in timp ce Jorge e doar a 4-a optiune in centrul apararii, chiar si dupa Larie.