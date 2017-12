Presiune imensa pentru Steaua: meciul cu Juventus e CAPITAL! Dica, pregatit sa-i ofere o noua sansa lui Alibec: cum ar putea primul "unsprezece"

FCSB - Juventus Bucuresti, ora 20:45. Este un meci capital pentru stelisti.

Presiune imensa pe umerii lui Dica. CFR Cluj si Craiova si-au castigat meciurile din aceasta etapa, iar Steaua este obligata sa castige pentru a reveni pe locul 2 si pentru a se apropia la cinci puncte de liderul CFR.

Antrenorul Stelei are probleme de lot inaintea partidei cu Juventus. Romario Benzar, Momcilovic si Teixeira sunt indisponibili de mai multa vreme, iar lor li se alatura si Planic. In schimb, in primul "unsprezece" ar putea reveni Alibec. Chiar daca Gnohere a dat randamentul asteptat, Alibec s-a antrenat bine in ultima perioada, iar Dica este dispus sa-i acorde o noua sansa.



Cum ar putea arata Steaua la meciul cu Juventus Bucuresti: Nita - Enache, Balasa, Larie, Morais - Pintilii, Popescu - Man, Budescu, Tanase - Alibec