Premierul Ungariei, Viktor Orban, si-a intrerupt discursul pentru a-si face o poza cu tricoul lui Sepsi Sf Gheorghe FOTO

Premierul Ungariei, Viktor Orban, si-a intrerupt pentru cateva secunde discursul sustinut ieri, la Baile Tusnad, pentru a-si face o poza cu tricoul nou promovatei Sepsi Sfantu Gheorghe.

Orban este un mare impatimit al fotbalului si un om care a schimbat radical sistemul de finantare al sportului in Ungaria, cu accent pe investitii, inclusiv din partea statului, la centrele de copii si juniori.

Orbán kicked off speech by holding #Sepsi jersey, club in Szeklerland, newly promoted for 1st time ever to Romania's top division pic.twitter.com/bH8DkQjGkx