Premiera reusita de pustii lui Dica. Nu s-a mai intamplat asta niciodata in ultimii 10 ani!

Steaua a reusit aseara sa se impuna la Chiajna, cu scorul de 2-1, dupa ce a intors scorul prin golurile lui Benzar si Man. E prima data in ultimii 10 ani cand Steaua inscrie cu 2 jucatori sub 20 de ani.

Regula U21 ii obliga pe stelisti sa joace cu un jucator tanar, Man fiind alesul lui Dica pentru startul de sezon. Acesta a inscris golul victoriei si cu Voluntari, iar acum a marcat de asemenea de final si cu Chiajna.

Dica a trimis aseara insa mai mult jucatori U21 si chiar sub 20 de ani in teren. Pe langa Man, 18 ani, si Benzar, 19 ani, a mai jucat si Grecu, 19 ani. Antrenorul Stelei a vrut sa menajeze mai multi jucatori care au evoluat in Europa, echipa urmand sa joace inclusiv etapa intermediara la mijlocul saptamanii.