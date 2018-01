"Pregatit sa plec oricand!" Baluta inca asteapta oferte, dar e retinut: "As ramane cu un gust amar"

Baluta pleaca daca la Craiova vine un transfer bun din afara! Mangia nu i-a gasit echipa in Italia! Oltenii au crezut ca scapa azi de antrenament!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Oltenii au crezut ca stadionul e inchis si au vrut sa se intoarca acasa. Au incurcat usile! Mangia a gasit din prima drumul spre teren.



Pana miercuri noapte, Baluta asteapta oferte din vest! Pe stelisti i-a refuzat!

"As fi pregatit sa plec oricand, dar as pleca cu un gust amar. Eu cred ca anul asta putem sa castigam cel putin un trofeu", a spus Baluta.



Baluta si Mitrita vor sa inceapa campionatul cu o victorie in derby-ul cu Dinamo.

"Intre o victorie cu Dinamo in campionat si una in Cupa?! Le-as alege pe amandoua! Mi-ar placea sa fie Dinamo in Play Off, pentru ca au o galerie frumoasa", a mai spus Baluta.