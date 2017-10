Pregatit pentru eliberare, Borcea le transmite un mesaj dinamovistilor, dupa zvonul ca e interesat sa preia clubul de la Negoita

Cristian Borcea a primit aviz pozitiv din partea ANP pentru eliberarea conditionata si va parasi in curand detentia.

Borcea spune ca nu se va mai implica niciodata in fotbal si da asigurari ca nimeni din familia sa nu o va mai face. Acesta a transmis un comunicat prin intermediul avocatului sau, dupa ce in presa a aparut informatia ca acesta ar putea incerca sa revina la carma lui Dinamo.

"Constat, de cateva zile, ca numele meu este asociat in fata suporterilor dinamovisti cu revenirea la conducerea clubului. Nu stiu si nu ma intereseaza cine este in spatele acestor dezinformari menite sa mute centrul atentiei cand vine vorba de performanta la Dinamo. Am plecat de cativa ani din Stefan cel Mare si precizez prin intermediul acestui comunicat de presa ca nu ma interesează fotbalul, nu ma intereseaza revenirea la Dinamo.

Nici pe mine, nici pe fiul meu, Patrick, pe nimeni din familia Borcea! Terminati cu minciunile! Ma gândesc doar la sanatatea mea, destul de incercata in ultimii ani. Inchei aici cu speranta ca toti dinamovistii au inteles mesajul meu: ma gandesc doar la sanatatea mea si a familiei mele", a transmis Borcea.