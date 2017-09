"Preferam sa dau 4 goluri in 4 meciuri diferite in loc de toate deodata!" :)) Ce a declarat Tucudean dupa ce a dat 4 goluri cu Poli Iasi

Viitorul 5-2 Poli Iasi | A fost show total pe terenul Academiei Hagi la meciul cu Iasiul!

Tucudean a marcat 4 goluri, dupa ce a ratat 4 ocazii uriase in startul partidei. Atacantul Viitorului ar fi preferat insa alt scenariu, care sa fi adus mai multe puncte pentru campioana din sezonul trecut.

"Am inceput bine meciul, am avut ocazii, dar mingea n-a intrat. Pana la urma, am spart gheata si am marcat. Preferam sa dau in 4 meciuri diferite cate un gol si sa adunam mai multe puncte. Ma doar putin glezna, dar e OK. Avem pauza si e timp sa-mi revin. A fost o perioada urata pentru noi. Suntem din nou intr-un moment bun, dar vine iar pauza. Sper sa revenim unde ne e locul", a spus Tucudean la Telekom Sport.