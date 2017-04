Povesti cu Giani si Dorel in Liga I: "La ASA, ca in Las Fierbinti!" Ionut Chirila, despre mandatul de 12 zile

Ionut Chirila este al patrulea antrenor demis in acest sezon la Targu Mures.

Ionut Chirila a sustinut astazi o conferinta de presa, in care a detaliat situatia absurda de la ASA.

Conducerea clubului l-a demis dupa un mandat de numai 12 zile.

"Am intrat intr-un record de Guinness Book. Sunt unul dintre putinii antrenori care au fost demisi dupa doar 12 zile. Cand m-a sunat domnul Maior sa preiau ASA i-am spus un singur lucru: «Ca sa construiesti un joc consistent, o echipa puternica, ai nevoie de minim 6 luni. Cine spune ca poate construi mai repede, minte.» Mi-am asumat responsabilitatea sa vin la Targu Mures, in conditiile in care campania de transferuri era inchisa, nu eu am facut pregatirea, nu eu am ales jucatorii, nu am putut sa fac selectie. Am acceptat, probabil dupa multe alte refuzuri, ale altor antrenori, sa preiau o echipa pe ultimul loc, in insolventa, la un pas de faliment."

Claudiu Maior i-a impus o regula ciudata, Gabi Muresan l-a "lucrat"

Viceprimarul orasului, si omul care conduce clubul, Claudiu Maior, i-a spus lui Chirila ca nu are voie sa promoveze mai mult de un jucator de la echipa a doua.

"Am avut o discutie cu el si mi-a spus ca din jucatorii de la echipa a doua pe care i-am promovat nu am voie decat unul sa pun in primii 18. I-am spus: „Cred ca ma confunzi!”. S-a ridicat de la masa, foarte nervos si a plecat"

"E ca in Las Fierbinti"

Ionut Chirila a mai dezvaluit astazi ca Gabi Muresan i-a anulat un antrenament din proprie initiativa.

"Marti, cand am fost bolnav, am dat ordin secunzilor sa faca antrenamentul de la ora 15:30 pentru a ne obisnui cu ora jocului cu Timisoara. Au decis impreuna cu Gabi Muresan sa-l mute. Il intreb pe Muresan de ce nu s-a programat de la 3 antrenamentul si uitati ce SMS imi trimite: «Noi am stabilit sa facem de la 10 dimineata, dar tu faci cum vrei tu. Ne odihnim, e suficient sa facem joi si vineri la ora meciului»."

"Ii spun secundului sa ii cheme pe jucatori la antrenament si imi spune ca n-are telefoanele jucatorilor. E ca in Las Fierbinti. In acele momente soarta imi era pecetluita. Nu poti sa fii si jucator si antrenor si conducator. In ziua cand am fost bolnav, n-am primit niciun telefon de la secund si mi s-a spus ca secundul si Muresan au reprogramat antrenamentul la ora 10 a doua zi dimineata."