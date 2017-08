Povestea Stelei, in Stefan cel Mare: Badea inscrie "Dinamo" in Liga a 4-a, echipa va juca pe actualul stadion! Noua Dinamo se va bate cu CSA Steaua si Rapid

Proiectul lui Nicolae Badea include si infiintarea unei sectii de juniori - "Academia de Fotbal Cornel Dinu"

Asociatia Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, controlata de Nicolae Badea, a decis sa infiinteze o echipa de fotbal cu numele Dinamo, care va fi inscrisa in Liga a IV-a, inca din acest sezon, informeaza fanatik.ro.

Potrivit sursei citate, din conducerea echipei de seniori vor face parte Dan Ionescu, fostul sef al Departamentului Juniori al FRF, care va ocupa functia de director tehnic, si Ionel Augustin, care va fi cel mai probabil antrenorul principal al formatiei de seniori. Antrenor al portarilor va fi Emilian Dolha.

Totodata va fi infiintat un centru de copii si juniori, care se va numi "Academia de Fotbal Cornel Dinu". Investitia initiala va fi de trei milioane de euro.

Cornel Dinu a declarat ca mai sunt detalii de pus la punct cu privire la acest proiect.

"Este vorba despre o academie de fotbal, prin care sa crestem copii. Eu sunt de acord sa ajut la cresterea unor copii in loc sa aducem la echipa petarde precum Katskikas, Salomao sau alti straini. Mai sunt formalitati de pus la punct. Deocamdata este vorba despre o intentie si trebuie sa fie realizate mai multe conditii. Pana cand nu sunt realizate aceste conditii, nu avem cum sa demaram acest proiect. Eu sunt adeptul ideii ori facem un lucru serios ori nu ne amestecam si, din ceea ce stiu, si domnul Badea are aceeasi filosofie”, a declarat Cornel Dinu, pentru fanatik.ro.

Noua echipa Dinamo ar urma sa evolueze pe teren propriu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare si sa se infrunte cu rivale ca Rapid, sutinuta de Primaria Sectorului 1 si cu CSA Steaua, condusa de Marius Lacatus.

Asociatia Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo este vechea societate care a administrat cubul din Liga I si acum este actionar minoritar in SC Dinamo 1948 SA, gruparea patronata de Ionut Negoita.

In baza unui contract de asociere cu CS Dinamo, ACS FC Dinamo Bucuresti, aflata in insolventa, are dreptul sa foloseasca aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache si terenurile de antrenament pe zgura si gazon.

FC Dinamo 1948, patronata de Ionut Negoita, si asociatia controlata de Nicolae Badea, care are dreptul de folosire a Stadionului Dinamo, se afla in conflict, din cauza faptului ca ACS FC Dinamo se opune modernizarii arenei din Soseaua Stefan cel Mare.

News.ro