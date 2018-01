Un jucator crescut de City si United a venit in Romania! Povestea lui e senzationala! De ce a venit in Liga 1

Ar putea fi unul dintre cele mai importante transferuri ale anului in Liga 1!

Crescut de City si United, fundasul libian Sadiq El Fitouri a ajuns acum cateva zile in Romania! A trecut vizita medicala si a plecat in cantonament cu Poli Iasi, in Antalya!



El Fitouri are o poveste de viata senzationala! Jucatorul a crescut in academia lui City, dar primul contract major l-a avut la Manchester United! City i-a transmis ca trebuie sa ia o pauza de la fotbalul profesionist din cauza unor probleme de crestere, apoi Sadiq nu si-a mai gasit echipa. Aparatorul a primit o sansa complet neasteptata din partea legendelor marii rivale a lui City, Man United.

Phil Neville l-a recomandat pentru probe dupa ce l-a vazut la echipa de amatori pe care o patroneaza alaturi de Gary Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs si Paul Scholes, Salford City. Impresionat de calitatile lui El Fitouri, Phil l-a propus gigantului de pe Old Trafford. Pustiul a trecut probele si a semnat cu United.

El Fitouri nu s-a impus insa. A mai trecut pe la Chesterfield, in liga a 3-a, apoi a jucat in Libia, pentru Al Ahli Tripoli timp de jumatate de an. El Fitouri crede ca Romania il poate face din nou vizibil pentru alte cluburi cu nume din Vest.

"S-a bucurat ca poate sa revina in Europa, Romania e o liga buna pentru el. N-a avut nicio problema sa joace la Iasi, e multumit ca are posibilitatea de a juca la un nivel bun", a explicat Sergiu Dan, agentul care l-a adus la Iasi. El Fitouri a mai negociat in aceasta iarna cu Platanias din Grecia si cu Viitorul.



Fost scouter la CFR Cluj in perioada Champions League a clubului, Sergiu Dan i-a adus in Romania in ultimii doi ani pe Salomao (Dinamo), Javi Hernandez, Fernando Llorente sau Manu Torres (toti ACS Poli Timisoara).