Povestea nestiuta a transferului lui Sanmartean! Cum a ajuns la Vaslui desi era dorit de CFR si Steaua: "Copile, maine te astept!"

Lucian Sanmartean a revenit in Liga 1 dupa 8 luni de pauza.

Sanmartean a rememorat unul dintre cele mai importante momente din cariera sa, episodul "Vaslui". La acea data, Sanmartean era curtat de CFR si Steaua insa a ales sa semneze cu echipa lui Porumboiu.

"Domnul Porumboiu a fost primul care m-a sunat. Mi-a zis: ”vreau sa vii la echipa, mie imi plac jucatorii cu har, vreau sa vii la mine, uite astia sunt banii”. Eu am zis, ”dom'le, uite, se intereseaza Steaua, se interesează CFR, erau echipele din frunte atunci, vreau sa incerc sa am o discutie cu dansii. Daca nu se rezolva si mai vreti sa vin la dumneavoastra la echipa, cu toata placerea”. Si omul a fost foarte, foarte pozitiv, fiindca atunci avea jucatori. Avea jucatori buni si nu eram neapărat o... eram mai degraba o plomba sau inca un jucator la echipa. De asta nici nu am insistat foarte tare sa merg la Vaslui.

Am stat, am discutat si cu CFR-ul, si cu... nu ne-am inteles cu nicio echipa. Si l-am sunat eu pe domnul Porumboiu. Zic, ”dom'le, daca mai ai nevoie, eu vreau sa vin la tine la echipa”. Si a zis, ”Copile, maine te astept”. Ne-am pus pe drum, ne-am intalnit, am semnat si uite am... povestea FC Vaslui, 4 ani de zile, a fost una deosebita”, a declarat Lucian Sanmartean pentru TelekomSport.