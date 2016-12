Povestea INCREDIBILA a singurului campionat din Europa care are doar DOUA ECHIPE

Fotbalul din Marea Britanie ofera o poveste care pentru multi ar putea parea fictiune.

Un campionat cu doar doua echipe. Cum? Doua echipe? Atat? Da. Atat. Se intampla in insulele din Sud-Vestul Regatului Unit, acolo unde Liga lor este compusa din doua nume. In trecut erau mai multe, dar acum numarul redus al locuitorilor nu justifica un numar mai mare de cluburi.

Isles of Scilly Football League este locul unic in Europa care i-a atras si pe jurnalistii de la New York Times sa faca un reportaj despre cel mai mic campionat din lume. Liga este inscrisa la FA si recunoscuta oficial.

Totul a inceput in anii '20, cand a fost infiintata o competitie, Lyonnesse Inter-Island Cup, la care participau insulele St. Mary's, Tresco, St. Martins, Bryher si St. Agnes. Prin anii '50, doar doua cluburi au mai ramas, Rangers si Rovers, care din 1984 si-au schimbat numele.

Astazi, cele doua cluburi se numesc Garrison Gunners si Woolpack Wanderers si au ajuns cunoscute in toata lumea in 2008, cand o firma de echipament sportiv i-a dus acolo pe Beckham, Gerrard si Vieira.

Cum e organizat campionatul? Cele doua cluburi joaca in fiecare duminica. De 17 ori. Exista si doua Cupe, The Wholesalers Cup si the Foredeck Cup, iar cluburile joaca in sistem tur-retur.

De Boxing Day meciul este cu totul special, se organizeaza meciul Old Boys vs. juniori, pentru ca fiecare sezon sa inceapa cu un meci de Charity Shield, adica o forma de SuperCupa.

Toate meciurile se joaca pe acelasi teren, Garrison, pe insula St. Mary's.

Pentru diversitate, ocazional o selectionata a celor doua cluburi se intalneste cu echipa Newlyn Non Athletico, din liga a 14-a din Anglia, aceeasi selectionata avand un meci anual si cu o echipa din Truro.

Planul lor? Sa se distreze in fiecare duminica, sa se bucure de fotbal si sa fie recunoscuti de catre oficialii de la cartea recordurilor drept cea mai mica liga din lume.