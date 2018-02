Poveste FABULOASA! Irina Rimes, luata prin surprindere de Gica Hagi! Ce a facut cand a vazut-o

Irina Rimes, una dintre cele mai cunoscute artiste ale momentului, a avut parte de o intalnire de 5 stele cu Gheorghe Hagi. Nici macar n-a stiut pe cine are in fata.

Hagi s-a dus la ea si a felicitat-o. Rimes era in studiou, unde lucra alaturi de echipa ei. Hagi a venit in vizita alaturi de cativa prieteni si de o gasca de elevi. "S-a idreptat spre mine un domn, mi-a vorbit foarte frumos. M-a felicitat, eu am fost umila, i-am multumit", povesteste Irina pentru PRO FM. Dupa ce Hagi a plecat, un coleg a intrebat-o pe Rimes cum a fost intalnirea cu Hagi. Tinerei nu i-a venit sa creada pe cine a avut in fata. :)



