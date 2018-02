Poveste FABULOASA! Impresarul lui George Best a adus un jucator in Romania. Cu cine semneaza

Sunt aproape sa aduca al 10-lea jucator strain pentru a scapa de retrogradare!

Sepsi Sf. Gheorghe e aproape sa-l transfere pe scotianul Nick Ross. Mijlocasul ofensiv a fost in teste cateva zile si l-a convins pe Neagoe de calitatile lui. Sepsi ii va propune un acord pana in vara.

Crescut de Inverness, Ross (26 de ani) a mai jucat in cariera la FC Dundeee, iar de cateva luni e liber de contract. Ross are peste 230 de meciuri in primele doua ligi din Scotia.

Ceea ce il face cu adevarat interesant e un detaliu din afara terenului. Ross e reprezentat de un agent scotian legendar, Bill McMurdo. In varsta de 73 de ani, McMurdo e unul dintre cei mai importati impresari britanici din ultimii 50 de ani. Cel mai important client al sau: legendarul George Best!

In Romania, Ross a venit prin intermediul lui Sergiu Dan, acelasi care l-a adus la Iasi pe fostul jucator de la Man United Sadiq El Fitouri. "M-am inteles foarte bine cu McMurdo. Chiar daca e un nume mare in lumea agentilor si a lucrat cu jucatori uriasi, e un tip simplu, foarte volubil. Se discuta foarte usor cu el. Sunt foarte bucuros ca am putut sa-l aducem pe Nick Ross in Romania, e un mijlocas care poate sa faca lucruri bune in Liga 1", a spus Dan pentru www.sport.ro.