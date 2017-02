'Pot sa piarda cu oricine, pot sa castige cu oricine!' Multescu anunta ca CSU vine sa o BATA pe Dinamo

Multescu nu ia in calcul decat varianta unei victorii cu Dinamo. 3 puncte in meciul de sambata o califica pe CSU Craiova in play-off.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal VINERI, LIVE la Sport.ro: 10:30 Conferinta de presa la Dinamo! 11:15 Reghe vorbeste inaintea meciului cu Gaz Metan! 14:00 Tragere la sorti optimile Europa League!

"Acest joc a devenit decisiv pentru accederea in play-off. Nu avem accidentati, avem un singur suspendat, pe Dimitrov. El a primit un galben dupa o intrare la minge, iar alt jucator, stelistul Ovidiu Popescu, la o intrare criminala pe glezna a primit tarziu cartonas galben, in loc de rosu. Dinamo este o echipa periculoasa, o echipa care poate sa bata pe oricine si poate pierde cu oricine. Asa s-a intamplat pana acum, suntem avizati de asta. Au avut probleme in aparare cu FC Botosani.

In schimb au avut niste contraatacuri prin jucatorii lor de viteza. Au si lucruri bune si mai putin bune. Incercam sa ne luam toate masurile pentru a nu avea surprize. Calificarea in play-off este in pericol, am spus-o de acum cinci-sase etape, vazand programul. Nu ma asteptam sa nu castigam niciun meci din ultimele doua. Am pregatit mai multe variante de sistem si de componenta pentru meciul cu Dinamo.

Pe Arena Nationala terenul e bun si ne putem materializa jocul nostru de constructie, de atac. Si ei au in componenta jucatori foarte rapizi si tehnici. Cine reuseste sa exploateze acest avantaj al fotbalului pe un teren bun pe care se poate juca va castiga. Va fi un meci echilibrat, la limita si oricine poate sa castige. Sper ca suporterii sa fie alaturi de noi, sa ne sprijine in momentele grele si impreuna sa realizam prima parte a visului, sa ne ducem in play-off. Vom fi grijulii, vom practica un joc pragmatic, ca sa castigam punctele", a afirmat Multescu, intr-o conferinta de presa.

Atacantul Andrei Ivan a declarat ca nu il intereseaza daca Dinamo va prinde sau nu play-off-ul, important este ca echipa sa sa fie in aceasta faza.



"Va fi un meci foarte greu, trebuie sa mergem la Bucuresti sa castigam. Mergem cu fruntea sus la Bucuresti, pentru ca suntem Universitatea Craiova si speram sa castigam. Nu ne intereseaza de Dinamo, daca intra sau nu in play-off. Ne intereseaza doar Universitatea Craiova, care trebuie sa fie in play-off. Mergem sa castigam, nu conteaza cu cat", a spus jucatorul.

Presedintele oltenilor, Marcel Popescu, considera ca play-off-ul cel mai spectaculos ar fi urmatorul: "Daca in play-off vor fi Steaua, FC Viitorul, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, CFR Cluj, oricare dintre ele isi doreste sa fie campioana si nu in mod gratuit. Va fi in formula asta cel mai disputat si cel mai spectaculos play-off de cand s-a instituit modelul asta cu play-off si play-out."

Meciul Dinamo - CSU Craiova se jaoca sambata, de la ora 20.30, pe Arena Nationala.

News.ro