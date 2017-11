"Portarul meu era impuscat daca eram in Columbia! Ii calc in picioare pe jucatori!" Ionut Popa a izbucnit dupa egalul cu Juventus

Ionut Popa a reactionat incredibil in urma meciului incheiat la egalitate in fata ultimei clasate din Liga 1.

Juventus Colentina 1-1 ACS Poli Timisoara / Dzalamidze a marcat in finalul partidei cu ACS Poli iar antrenorul oaspetilor, Ionut Popa, si-a facut praf jucatorii dupa partida. El a adus aminte de fundasul Andres Escobar, ucis dupa CM 1994 pentru un autogol in partida cu SUA.

"In Columbia, portarul meu, Curileac, si varful erau impuscati. Escobar asa a fost impuscat. N-ajungem acolo, dar isi bat joc de munca echipei. ala e singur cu portarul, se face ca da, singur, la 10 metri. Singur! Dai gol, faci 2-0 si s-a terminat. Iar asta sta in poarta acolo. Probabil ii voi scoate din echipa. Cine greseste plateste. ii scot din echipa sa-i invat minte. Bani nu pot sa le iau, pentru stau prost cu banii.



Nici nu mai stiu cum sa caracterizez rezultatul. Eu intotdeauna ii laud pe jucatori. si cand joaca prost. Cand castiga, e meritul lor. Sa mai plateasca si ei! Fiecare vrea sa castige. Timisoara are o situatie aparte. S-a salvat anul trecut, acum si-a dorit mai mult... Astazi am avut patru jucatori absenti, in ultimele minute am jucat cu un om in minus pentru ca s-a accidentat tiganasu..." a spus Ionut Popa la Digi Sport.

Antrenorul celor de la Timisoara a continuat tirada la Telekom Sport: "Ii calc in picioare in aceste doua saptamani, sunt tampiti. Nu le dau liber, ma razbun pe ei. Sa plateasca si ei acum, nu cu bani, cu sudoare. Nu numai eu sa fiu de vina. Le dau pauza noaptea asta, pana dimineata cand ajungem la Timisoara. Le dau un program asa sa le placa. Am facut-o si la Iasi, le-am dat patru antrenamente si a venit primarul de mi-a zis ca-i omor. Acum le dau pizza, icre, sa uite jocul de azi. Apoi antrenamente multe. Trebuie sa uitam meciul asta si doar cu multe antrenamente faci asta. Pana la Timisoara fac programul, unul frumos, asa ca pentru ei"