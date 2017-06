Popescu, despre perioada petrecuta dupa gratii: "Inchisoarea te ajuta sa iti regandesti intregul univers, am iesit mai puternic"

Gica Popescu a vorbit cu jurnalistii Sport Catalunya despre perioada petrecuta in inchisoare

Popescu le-a povestit catalanilor ca perioada petrecuta dupa gratii a avut si parti pozitive.

"A fost complicat. Nu imi place sa vorbesc despre asta, pentru ca nu vreau sa vorbesc de rau despre tara mea. Exista o vorba in Romania: ce nu te omoara te face mai puternic. Ma rezum la asta. Inainte eram deja un tip puternic. Imaginati-va cum sunt acum, sunt mult mai puternic. Este clar ca au fost incorecti cu mine."

"A fost greu, dar am incercat sa primesc totul cat pot de bine, aproape ca si cum ar fi fost o gluma de prost gust. Am fost eliberat mai repede datorita cartilor scrise, despre planurile mele de a fi presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Insa nimeni nu imi va putea da acel timp inapoi. Familia mea a suferit, dar m-a sustinut mereu, cu rabdare. Cel mai rau este ca tatal meu nu a suportat situaia si dupa doua luni a suferit un atac de cord si a murit. Inchisoarea te ajuta sa iti regandesti intreg universul, sa iti reevaluezi prioritatile", a spus Popescu.



Intrebat daca isi mai doreste sa fie presedintele FRF, Popescu a raspuns ca si-a pierdut speranta in acest sens. "Aveam o echipa foarte interesanta, cu fosti jucatori: Hagi, Stelea, Dumitrescu, Prodan - care a murit in urma cu putin timp. Nu voi astepta toata viata sa apara oportunitatea", a afirmat Popescu.

Gheorghe Popescu a vorbit si despre cariera sa si de perioada de dupa retragere, precizand ca pentru el cea mai mare mandrie ca fotbalist a fost faptul ca a fost capitanul echipei FC Barcelona, Popescu a mai spus experienta sa in Turcia, la Galatasaray, a fost senzationala: "Cei mai buni ani din istoria clubului Galatasaray: opt trofee in patru ani".

"Cand m-am retras, nu am mai vrut sa stiu nimic legat de fotbal. M-am dedicat afacerilor imobiliare in diverse orase din Romania, insa criza din 2008 ne-a lovin din plin. Acum ne-am revenit si, din 2013, m-am dedicat din nou imobiliarelor. Am si o scoala de fotbal la Craiova", a mai declarat Popescu.

Fostul international a intentionat sa candideze la sefia FRF in 2014, dar a fost condamnat inainte de alegeri, la 4 martie 2014, la trei ani, o luna si zece zile de inchisoare cu executare, in dosarul transferurilor de jucatori.

Popescu a fost eliberat conditionat in 4 noiembrie 2015, dupa ce a executat un an si opt luni din pedeapsa.

