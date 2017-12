"Poate sa vina Torje la Steaua?!" Transferul INTERZIS pentru Becali. Ce se intampla cu jucatorul dupa ce a fost SCOS din lot la Karabuk

Torje e aproape sa se desparta de Karabukspor dupa numai 4 luni.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Nu e singurul roman care pleaca de la echipa. Tanase, Grozav si Papp sunt si ei aproape sa-si rezilieze contractele din cauza ca n-au fost platiti. Impresarul lui Torje, Cristea Opria, spune ca Torje are mai multe variante de transfer din strainatate si exclude o revenire a mijlocasului in Liga 1. Torje afla azi daca isi reziliaza contractul cu Karabuk sau continua in baza unei promisiuni clare ca-si va recupera banii.

"Azi o sa rezilieze cu Karabuk, asa cred. In momentul in care a ajuns la Federatie hartia ca n-au fost platiti, toti romanii au fost scosi din lot. N-au fost platiti 4 luni! Gabi a primit jumatate dintr-un salariu de cand s-a dus acolo, atat! Gabi asteapta hartia, sa-i spuna exact ce se intampla cu banii. Daca vor sa ramana, sa-i spuna clar in ce moment isi primeste banii. Daca nu, se intoarce la clubul de care apartine, la Groznii. Am deja pentru el oferte, nu-i problema, numai ca treuie sa fie si cecenii de acord.

Din Romania, cred ca nu-l poate lua nimeni. Cine-i da 70 000 - 80 000 de euro pe luna? Nimeni! La Steaua nu se pune problema, mi-a si zis ca orice numai sa nu fie Steaua. Are salariu foarte bun la Groznii. Am variante, numai sa fie de acord cecenii. Aflam diseara ce se intampla mai departe, in functie de raspunsul pe care i-l dau cei de la Karabuk", a spus Opria pentru PRO TV.