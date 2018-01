Un fel de Robin Hood, un fel de Fat-Frumos! "Poate Ozil sa-mi semene. Vreau sa il inlocuiesc pe Ronaldo la Real!" Dinamo da lovitura cu NOUL RONALDO!

Ronaldo Deaconu vrea sa ajunga la Dinamo in aceasta iarna. Pustiul de 20 de ani viseaza la cel mai inalt nivel.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Numele il obliga. Ronaldo vrea sa impresioneze in Stefan cel Mare, apoi sa mearga la Real Madrid, unde sa-l inlocuiasca pe Cristiano. "In loc de CR sa fie DR", se amuza mijlocasul crescut in Olanda de Feyenoord si Twente.



"Imi doresc sa joc la Dinamo, sunt fanul echipei de cand eram mic. Am trecut si pe la Steaua ca junior, dar numai pentru ca era aproape de casa. Am primit multe mesaje de la suporteri, cateva sute, vreau sa merg sa joc la Dinamo. Sper sa reuseasca transferul", a spus Deaconu pentru PRO TV.