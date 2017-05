"Poate n-avem deloc sanse la titlu!" Contra  a facut ultimul anunt despre contractul cu Dinamo

Contra nu s-a inteles cu Negoita pentru prelungirea contractului. Asteapta ca ultimele conditii sa-i fie indeplinite.

Bucurati-va de fotbal! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United! Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Nu salariul sau e problema, asigura Contra. Antrenorul vrea asigurari de la Negoita ca Dinamo se va intari inaintea revenirii in cupele europene.

"Se poate intampal orice, lucrurile se pot intoarce. Nu e vorba de salariul meu, ci despre alte lucruri. Nu am nicio oferta din strainatate deocamdata. Noi romanii suntem campioni mondiali la zvonuri si presupuneri. Realitatea e departe. La scenarii suntem buni, Hollywood-ul are mici copii pe langa noi. Se vand bine zvonurile, dezinformarea asta place tuturor. Echipa nationala a Romaniei nu se refuza, a fost declaratia pe care am dat-o si pe care mi-o mentin. In strainatate lucrurile se vor misca in doua-trei saptamani cand se termina campionatele in Spania, Italia, Anglia. Ofertele astea nu vin azi sau maine, daca vin", a spus Contra la Digisport.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre sansele pe care echipa sa le are la castigarea campionatului:

"Poate sunt chiar zero, eu vad ca va fi foarte greu ca cele doua echipe din fata noastra sa se incurce amandoua. Poate sa se incurce una, dar amandoua mi-e greu sa cred ca se vor incurca. Cred ca o clasare pe podium si o eventuala castigare a cupei ligii ar insemna un an reusit pentru Dinamo. Nu le-am facut nimic jucatorilor, le-am dat incredere, am lucrat la antrenamente. ne-au ajutat rezultatele, am avut noroc in anumite momente ale meciurilor. E meritul baietilor. au muncit foarte mult la antrenamente".