'Poate maine ma intalnesc cu ei in Europa si poate ii BAT!' Anuntul lui Hagi despre lovitura de MILIOANE pe care o poate da in vara

Hagi nu exclude plecarea de la Viitorul dupa finalul sezonului, insa doar in cazul unei oferte imposibil de refuzat.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Galatasaray il urmareste atent. Hagi neaga acordul anuntat de presa din Turcia pentru o colaborare la transferuri, dar lasa de inteles ca asteapta o propunere clara din partea echipei unde a facut istorie la inceputul mileniului.

"Nu am o colaborare cu Galata si nici nu voi avea. Sau poate voi avea, dar ca manager. N-o sa fiu nici consilier, nu fac eu transferurile ca nu stiu daca ma pricep. Sangele apa nu-l fac. Am jucat acolo, am facut-o bine. Daca intr-o zi ma vor cauta, trebuie sa fie convinsi ca ma vor. Vreau sa vad ca o sa ajunga sa faca din nou performanta in Europa, sa vad ca merge bine Galata.

La ce salarii platesc, ar trebui sa faca performanta in Europa. Din pacate, nu se intampla asa. Stiu ca vor sa vina sa viziteze Academia. Au ramas impresionati de academie si de club. Am jucatori la loturile nationale, infrastructura, ne batem la campionat, poate maine ma intalnesc in cupele europene si poate ii bat!", a spus Hagi.