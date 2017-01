"Plecati de la Dinamo si daca luati titlul?" Anuntul surpriza facut de Ioan Andone

Andone si-a dat cuvantul ca pleaca de la Dinamo daca ia titlul.

Pleaca si daca nu-l ia. Il da Dinamo afara. Mutu nu-l ajuta deloc. Mexes, Matuzalem si Pazzini au refuzat-o pe Dinamo, iar Torje si Sanmartean n-au mai dat niciun semn.

Andone i-a scos in zapada pe dinamovisti in cea mai friguroasa zi a anului. La minus 20 de grade, Steliano Filip a aparut in pantaloni scurti. Dinamo e la minus 10 de titlu.

Reporter: Daca va veti indeplini obiectivul acela de a castiga campionatul veti pleca de la Dinamo. Voiam sa va intreb daca va mentineti aceasta...

Andone: Da, bineinteles! Da, Da. Viitorul meu o sa il vedeti pentru ca eu ce spun, ma tin de cuvant.

Ca sa ia titlul, Andone asteapta transferurile promise de Mutu. Deocamdata, Dinamo l-a pierdut pe Bizon.

Reporter: Lui Adi Mutu ce i-ati urat de ziua lui?

Andone: La multi ani chiar ieri personal i-am urat. Sa avem rezultate impreuna ca asta e obiectivul.