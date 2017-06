Plecare de la Astra. Sergiu Bus merge sa-i faca concurenta lui Keseru pentru titlul de golgheter al Bulgariei

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Sergiu Bus, in varsta de 24 de ani, a parasit-o pe Astra Giurgiu, formatie la care a evoluat in partea a doua a campionatului. Acesta a semnat in Bulgaria!

Atacantul de 24 de ani va evolua la Levski Sofia, in Bulgaria. Acesta revine astfel in tara vecina, dupa ce a mai evoluat la sud de Dunare si pentru TSKA Sofia, echipa de la care a plecat ulterior la Sheffield Wednesday.

Bus a marcat 3 goluri pentru Astra in 14 aparitii.

"Am semnat, e un contract bun, sunt fericit. Am jucat si la TSKA, dar nu ma gandesc la rivalitatea dintre cele doua echipe. E un nou inceput, sunt fotbalist profesionist si ma bucur ca cei de la Levski au incredere in mine.

Incepusem sa joc la Astra, dar am avut o oferta mai buna de la Levski si nu puteam sa o refuz. Voiam sa plec in strainatate pentru ca imi place mai mult sa evoluez afara.

Imi doresc sa fiu sanatos, daca randamentul meu va fi bun poate ma voi gandi si la echipa nationala, dar mai este mult pana acolo", a spus Bus, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.