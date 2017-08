Pleaca la o LUNA dupa ce a venit?! Oferta CLARA pentru Golofca: "Nu e pentru Steaua, nu se poate adapta!"

Catalin Golofca a fost inlocuit in prima repriza a meciului cu Botosani. Becali a glumit la finalul partidei: "Il dau inapoi si platesc si 100 000 de euri!"

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, abia asteapta revenirea lui Golofca. Iftime spune ca jucatorul nu se poate acomoda la Steaua din cauza presiunii constante si a stilului de joc al echipei. Botosaniul a mai adus un argentinian la mijlocul terenului si nu renunta nici la Morutan, pe care-l trimite la anul in strainatate, la o echipa de Champions League.

"A mai venit un argentinian nou, mijlocas. Daca va fi in forma cea mai buna, va juca in meciul urmator. Morutan pleaca la o echipa de Liga Campionilor, dar sezonul viitor. Pana vara viitoare ramane la noi. Imi plac glumele domnului Becali pe subiectul Golofca. Cred ca baiatul poate juca la Botosani, il astept la Botosani. Cred ca nu se va adapta la Steaua avand in vedere achizitiile care s-au facut la Steaua si asteptarile care sunt acolo.

El are alte calitati. Poate fi util doar intr-o echipa care-l pune in valoare. Noi am jucat deliberat in aparare ca sa-l lasam pe el sa aiba spatii pentru contraatac. Cred ca Golofca, daca va juca la noi, va pleca in alta parte si Steaua isi va recupera banii!", a spus Iftime la Sport.ro.

Transferul lui Golofca l-a costat pe Gigi Becali 400 000 de euro.