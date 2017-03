Pleaca la pachet in Turcia? Dezvaluirea lui Sumudica dupa victoria de aseara in fata Viitorului cu 3-1

Astra a batut Viitorul in Cupa cu 3-1.

Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

"Ionita a facut un meci extraordinar, acest jucator va creste. Daca ii dai incredere si nu il izolezi in banda, are o calitate fantastica. Am inteles ca exista interes pentru el de la doua formatii din Turcia. Eu am crezut mereu in acest jucator si l-am bagat sa joace", a spus Sumudica, la Digi.

Antrenorul Astrei a declarat ca va pleca sigur de la echipa in vara si are deja oferte la care se gandeste, inclusiv din Turcia, acolo unde a fost aproape sa ajunga in iarna, inainte de atentatele teroriste.

"Calatorului ii sta bine cu drumul. Exista mai multe variante in momentul de fata si o voi alege pe cea mai buna. Sunt contacte din Turcia, voi incerca sa iau câtiva jucatori cu mine daca plec de aici, pentru ca am mare incredere in ei", a mai spus tehnicianul, care, intrebat despre ce fotbalisti ar urma sa ia cu el, sa ii excluda de pe lista pe liderii vestiarului: "Budescu, Sapunaru, Teixeira am inteles ca vor ramâne. Sunt jucatori pe care se poate construi scheletul noii echipe", a spus Sumudica.