Pleaca Ionut Popa de la Timisoara?! Ce echipa e DISPERATA sa-l ia

Ionut Popa ar putea sa o paraseasca pe ACS Poli dupa aproape doi ani din cauza problemelor financiare.

Popa e dorit la UTA, echipa care a facut transferuri spectaculoase in vara dar se afla acum la retrogradare in B. Liga2.ro anunta ca primarul din Arad, Gheorghe Falca, si-l doreste pe Popa pentru a forta in sfarsit promovarea. UTA a jucat barajul pentru Liga 1 in ultimele doua sezoane, dar a pierdut cu Voluntari, apoi cu rivala ACS Poli!

"Ce sa fac eu la UTA? Acolo sunt antrenori tineri, care merita tot creditul si toata rabdarea conducerii. UTA are nevoie de antrenori aradeni!", a spus Popa, si el nascut in Arad. Popa a mai pregatit-o pe UTA in 4 randuri, ultima oara in sezonul 2009 - 2010.



Foto: ACS Poli