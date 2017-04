Pleaca de la Steaua? Reghecampf s-ar fi inteles cu o echipa Golf! Salariu de 2 milioane de euro

Reghecampf este la 2 victorii de succesul cu numarul 100 pe banca Stelei!

Laurentiu Reghecampf o poate parasi pentru a 2-a oara pe Steaua pentru o aventura in Arabia Saudita! Conform Gazeta Sporturilor, Reghecampf s-a inteles deja cu seicii si va avea un salariu de peste 5 ori mai mare decat la Steaua!

Reghecampf ar urma sa o paraseasca pe Steaua indiferent de pozitia pe care o va ocupa echipa in clasament - chiar daca va castiga pentru a 3-a oara titlul in Liga 1, el si-a dat acordul pentru a pleca si chiar are de gand sa transfere la noua echipa un jucator de la Steaua!

Laurentiu Reghecampf a mai parasit-o pe Steaua in 2014 pentru Al Hilal, rezistand insa doar 8 luni pe banca echipei cu care a jucat finala Ligii Campionilor Asiei. Si atunci Reghecampf a plecat de la Steaua alaturi de un jucator - Pintilii a fost transferat pentru 2.5 milioane de euro.

Reghecampf are 172 de meciuri pana acum la Steaua, dintre care 98 de victorii. El a castigat 4 trofee cu Steaua.