PLEACA Alibec de la Steaua? Cum au reactionat Reghecampf si MM Stoica la planul patronului

Alibec si-a gasit bolidul vandalizat in parcare. Masina a fost acoperita cu bucati de branza, iar pe parbriz era scris cu ruj un mesaj urat. Stelistii il implora pe Becali sa nu-l vanda pe Alibec.

"Daca englezii imi dau 15 milioane de Euro, ii dau drumul lui Alibec" - spune patronul stelistilor.

"Este mult mai important sa ajungi in grupele Champions League cu Alibec in echipa, decat sa-l vinzi pe Alibec cu 15 sau chiar 20 de milioane de euro", spune Mihai Stoica.

"Uitati ca am reusit sa ne descurcam si cu Alibec, fara sa-i oferim 10 kg de cola, fara sa-l lasam sa se dea peste cap", spune si Reghecampf.

Daca ia galben la Cluj, Alibec rateaza derbyul pentru titlu cu Viitorul.

Hagi joaca mai intai cu Dinamo. "Tin cu Dinamo" - spune Becali.



Reghecampf l-a batut pe nasul Contra in play off. Dinamo se afla la 7 puncte in spatele stelistilor.

"Dinamo joaca cu Viitorul si apoi joaca cu noi, cu doua rezultate pozitive pot ajunge foarte aproape de primul loc", spune Reghecampf.