Plateste Gigi Becali arbitrajul din Romania? Verdictul LPF si de unde vine "valiza" de 1,8 milioane de euro

Gino Iorgulescu a obtinut astazi o victorie zdrobitoare la alegerile de la Liga. Doar Timisoara, clubul care l-a propus pe Sorin Dragoi, l-a si votat pe adversarul lui Gino.

Ambii candidati la alegerile de azi s-au laudat ca in cazul in care vor castiga, vor implementa de urgenta tehnologia VAR (asistenta video) la meciurile de Liga I.

Gino Iorgulescu a primit astazi un nou mandat, de cinci ani, dar a facut un pas in spate atunci cand a venit vorba de subiectul tehnologiei video in fotbalul romanesc.

Liga ar vrea, dar spune ca nu are bani deocamdata sa acopere cheltuielile pentru implementarea asistentei video la meciurile de Liga I - aproximativ 1,8 milioane de euro pe sezon.

Plateste Becali?

Saptamana trecuta, Gigi Becali a spus la PRO X, mai in gluma, mai in serios, ca ar fi de acord sa acopere el toate cheltuielile cu implementarea tehnologiei video, pentru a scapa Liga I de scandalurile legate de arbitraje.

Gino Iorgulescu spune ca nu e niciun conflict de interese si ca ar fi de acord, in principiu, ca patronul clubului FCSB sa sponsorizeze arbitrajele.

"Noi acceptam de la oricine sa vina cu bani, daca sunt cu dedicatie pentru arbitrajul video. Nu e nimic rau. Nu este un conflict de interese sa vina bani pentru asa ceva din partea unui club, in cazul de fata din partea FCSB. Pentru toate cluburile ar fi un beneficiu, sa nu mai avem greseli in arbitraj. Eu incerc sa fac rost de bani pentru a implementa acest lucru, dar 1,8 milioane de euro sunt bani multi in vremurile astea.", a spus Gino Iorgulescu.

Voi ce credeti - ar fi in regula ca Gigi Becali sa plateasca pentru implementarea tehnologiei video in arbitraj?