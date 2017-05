Planuri pentru modernizarea stadionului Farul Constanta: "Vrem fotbal aici, luam fonduri nationale si europene!"

Consiliul Judetean Constanta si-a dat acordul pentru preluarea stadionului Farul de la Ministerul Tineretului si Sportului.

Consilierii judeteni si-au dat acordul in cadrul sedintei de astazi pentru preluarea stadionului Farul Constanta de la Ministerul Tineretului si Sportului, dorind sa faca investitii in modernizarea bazei sportive, transferul urmand sa fie facut prin hotarare de Guvern, scrie News.ro.

Consilierii judeteni au aprobat cu 34 de voturi pentru si o abtinere proiectul de hotarare prin care isi exprima acordul pentru preluarea Stadionului Farul din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in cea a Consiliului Judetean.

In hotararea respectiva Consiliul Judetean spune ca are in vedere modernizarea complexului sportiv, cu fonduri nationale sau europene, si doreste sa faciliteze accesul pe stadion al echipelor de fotbal din judet.

“Autoritatea administratiei publice judetene, prin masurile pe care le va adopta in viitorul apropiat, va facilita accesul constant pe stadion al echipelor de fotbal si nu numai, formate din juniori si seniori, care sa participe la activitatile competitionale organizate de acestea, dandu-le astfel posibilitatea de a deveni gazde si, pe cale de consecinta de a deveni participanti implicati in mod activ la viata sportiva a societatii.

Totodata, fidel propriilor principii si prerogativelor asumate de dezvoltare durabila a judetului Constanta, Consiliul Judetean Constanta, va avea in vedere inclusiv modernizarea intregului complex sportiv, in acest sens depunand eforturi viitoare pentru obtinerea de finantarea corespunzatoare (fonduri nationale sau europene).”, se arata in hotarare.

Transferul Stadionului Farul de la Ministerului Tineretului si Sportului la Consiliul Judetean Constanta urmeaza sa fie realizat printr-o hotarare de Guvern. Executivul a revocat prin hotararea numarul 310/2017 dreptul de folosinta gratuita Clubului Sportiv Fotbal Club Farul Constanta asupra acestui imobil. Echipa FC Farul Constanta s-a desfiintat in vara anului trecut.

Stadionul Farul Constanta a gazduit in istoria sa si mai multe meciuri internationale, printre cele mai importante fiind Romania – Cehia 2-0, in septembrie 2005, Romania – Olanda 1-0, in octombrie 2007, Romania - Franta 2-2, in octombrie 2008 si Romania – Serbia 2-3, in martie 2009.

