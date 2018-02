Planul soc pus la cale de Borcea in inchisoare! Piturca, chemat sa-i aduca titlul lui Dinamo si sa se razbune pe Steaua si Craiova

Cristian Borcea asteapta eliberarea din inchisoare, dupa aproape 4 ani petrecuti in spatele gratiilor. Omul de afaceri intentioneaza sa revina la Dinamo.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Discutiile despre revenirea lui Borcea la Dinamo au inceput sa prinda tot mai mult contur. Pronuntata mai intai ca o informatie vehiculata in anturajul fostului actionar dinamovist, discutia a fost apoi tratata de Gigi Becali, nasul lui Borcea si apropiat al acestuia.

Potrivit informatiilor aparute in ultima saptamana, Borcea intentioneaza sa revina la Dinamo dupa eliberarea din inchisoare. El s-ar putea implica fie prin intermediul fiului sau cel mare, Patrick, fie alaturi de mai multi italieni. De asemenea, fostii "camarazi" Gigi Netoiu si Ioan Becali ar putea fi implicati.

ProSport: Borcea a vorbit cu Piturca

Potrivit ProSport, Cristian Borcea a pus deja la cale un plan "soc". El a vorbit cu Victor Piturca, propunandu-i fostului selectioner postul de manager general al echipei din Stefan cel Mare.

Sursa citata scrie ca Borcea si Piturca sunt prieteni vechi si ca nu este prima data cand primul incearca sa il convinga pe antrenor sa mearga la Dinamo.

De-a lungul vremii, Borcea a mai incercat varianta Piturca de trei ori: in 2007, in 2011 si in 2014, cu putin timp inainte sa fie condamnat in Dosarul Transferurilor. Acestia s-au intalnit ultima data la un restaurant din capitala, Borcea propunand un buget de 10 milioane de euro. Piturca nu a dat atunci raspunsul pe loc, iar la scurt timp judecatorii au anuntat pedepsele in Dosarul Transferurilor.

Piturca, in aceasta iarna: "Daca stau cinci ani la Dinamo, FCSB nu mai castiga cinci ani campionatul"

Invitat in urma cu doua luni intr-o emisiune TV, Piturca a vorbit despre o posibila legatura intre el si Dinamo. Atunci, Piturca spunea ca ar putea ajunge in Stefan cel Mare si il avertiza pe fostul sau prieten Gigi Becali ca "FCSB nu va mai lua multa vreme campionatul".

"Eu, daca vin in fotbalul romanesc...Dinamo e un club mare! E mai mare decat Steaua! Dar la Dinamo e ca la asta...cum ii zice...omul care a bagat zece milioane, a vazut ca n-a facut nimic si acum ii este frica sa se mai bage".

In prezent, Piturca asteapta o despagubire de 4 milioane de dolari din Arabia Saudita, dupa ce a fost concediat de la Al Ittihad. Cu banii, el ar putea chiar sa ii devina partener lui Borcea la Dinamo!

ProSport mai scrie ca incepand cu 1 martie de la Dinamo vor pleca mai multi oameni apropiati lui Negoita.

In schimb, Piturca i-ar putea propune pe Eugen Neagoe (acum antrenor la Sepsi), Martin Tudor (antrenor portari la Resita) si Cristi Bobar (acum la CFR) pentru numirea la Dinamo.