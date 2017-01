Planul pe care Reghe l-a avut ca sa devina selectionerul Romaniei si antrenorul Stelei in paralel

Selectioner si antrenor la Steaua - asta este visul lui Reghe de ani de zile.

Dorinta arzatoare a lui Reghe de a antrena atat echipa nationala cat si Steaua a iesit din nou la suprafata dupa declaratiile unui apropiat de al sau, Aurel Ticleanu.

Dupa experienta in Qatar unde l-a avut ca jucator pe Gregory Tade, care pare sa fie o victima a acestui plan a lui Reghe, Aurel Ticleanu a dezvaluit planul antrenorului Stelei.

Acesta a vrut sa creeze la Steaua scheletul echipei nationale, astfel Tade, golgheterul ligii 1 in sezonul 2014-2015 a sarit din schema. Si forma sa slaba aratata intr-un sezon la club a cantarit enorm.

Legat de nereusita lui Tade la Steaua, Aurel Ticleanu a declarat: "Eu aveam o explicatie. Ideea e ca Reghe a cochetat cu ideea de a fi atat antrenorul Stelei, cat si al echipei nationale si a inceput sa lucreze in sensul asta si sa-si pregateasca pasul asta."

Ciprian Marica ar fi facut si el parte din planul lui Reghe de a face din Steaua o mini nationala, dar pana la urma acesta a sfarsit retragandu-se din fotbal.

"Atunci a inceput sa-si aduca jucatori susceptibili de a face parte din lotul national si le-a dat credit acestora. Bravo! Aici a fost...lucrurile se leaga. El a vrut sa faca scheletul Stelei..."

a detaliat Ticleanu la Digi Sport

In prezent, postul de selectioner al nationalei pare destul de sigur. Christoph Daum are postul asigurat cel putin pana la meciul cu Danemarca din primavara, iar Burleanu respinge orice idee ca selectionerul german sa fie inlocuit in perioada urmatoare.