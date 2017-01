Planul prin care Becali pune mana pe inca un JACKPOT! Cum da lovitura in plin scandal pentru marca Steaua

De azi, Alibec e oficial la Steaua!

Becali si Reghecampf n-au trecut impreuna in noul an, dar amandoi si-au pus aceasi dorinta: Steaua sa ia titlul si sa mearga in Champions League!

Si Becali si Reghe isi doresc ca Steaua sa ia titlul si sa puna mana pe cele peste 20 de milioane de euro, din grupele Ligii. In plin scandal pentru marca Steaua, Becali poate pune mana pe potul cel mare.

Patronul Stelei a anuntat ca nu mai face investitii in echipa pana cand nu se da decizia finala la tribunal in cazul marcii Steaua.

Au petrecut la munte

Becali a mers cu familia in Poiana de revelion. Reghecampf a petrecut la Predeal. Antrenorul Stelei si-a surprins sotia la miezul noptii. I-a oferit un buchet de trandafiri. Fiul cel mic, Bebeto i-a facut concurenta la imbracaminte tatalui sau. Si fetele sotiei lui Reghe au atras toate privirile la petrecerea de anul nou.