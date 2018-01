Planul pentru renasterea Rapidului: Sapunaru si Copos, inapoi in Giulesti!

Sapunaru vrea sa mai joace 2-3 ani in Turcia, apoi sa se intoarca la Rapid. Sapunaru vrea sa-l convinga si pe Copos sa revina in Giulesti.

Cand a fost condamnat in Dosarul Transferuilor, Copos s-a jurat ca nu mai revine in fotbal.

"Ma credeti ca-mi este dor de nea George...si cred ca si suporterilor rapidisti le este dor! As merge sa discut cu el! Sa-l salut si sa-l fac sa se intoarca inapoi la Rapid! Mi-as dori sa-l pot convinge, da!", a declarat Sapunaru.

Sapunaru are tatuaj cu Rapid, la fel ca Ionita, fotbalistul care i-a refuzat in aceasta iarna pe stelisti si are sanse mari sa ajunga la CFR!

Cand a vazut imaginile cu Sumudica, pe jos, Sapunaru s-a prapadit de ras!



"Eu am lesinat de ras. Nu trebuia sa imi aduceti aminte, dar a cazut frumos, nu?", a mai declarat Sapunaru.