PLANUL INCREDIBIL al Craiovei ca sa NU o lase pe Steaua in ISTORIA clubului! Cum vor sa inaugureze stadionul

Oltenii vor sa-si inaugureze stadionul de 52 de milioane de euro inaintea derby-ului cu Steaua!

Daca nu vor reusi sa mute partida cu Sepsi din Cupa Romaniei la Craiova, sefii clubului au pregatit si un plan B. Isi doresc sa aduca o echipa europeana in Oltenia pentru un meci chiar in saptamana dinaintea socului cu Steaua! Conducerea cauta acum solutii, iar numele cel mai la indemana in acest moment pare sa fie Benfica Lisabona!



Jocul cu Sepsi din saisprezecimile Cupei ar trebui sa se joace pe 25 sau 26 octombrie la Sfantul Gheorghe. Nou promovata face eforturi pentru a-si deschide si ea pana atunci stadionul dupa ce a jucat la Brasov in primele etape ale actualului sezon.