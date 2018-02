Planul bomba al lui Borcea pentru preluarea lui Dinamo: Patrick, sef de "haita"?! Ioan Becali discuta si cu trei investitori italieni

Cristian Borcea se pregateste pentru eliberarea din inchisoare, iar gandul unei reveniri la Dinamo ramane viu.

Cristian Borcea intentioneaza sa revina la Dinamo dupa eliberarea din inchisoare. Condamnat pentru ca a fost gasit vinovat de frauda in Dosarul Transferurilor, pe cand era actionar in Stefan cel Mare, acesta are doua variante pentru revenire, scrie cotidianul Gazeta Sporturilor.



Primul plan: Patrick Borcea, sef peste Dinamo

Gazeta Sporturilor scrie ca o varianta a lui Borcea este sa se implice la Dinamo prin intermediul fiului sau cel mare, Patrick.

Patrick Borcea are 20 de ani si el a fost deja introdus cu participatii minore in afacerile tatalui sau, detinand un procent mic de actiuni la Crimbo Gas. El mai are 10% din actiunile unui restaurant cu specific turcesc.

A doua varianta: investitorii italieni

Sursa citata mai scrie ca Ioan Becali a intermediat deja cateva discutii cu niste oameni de afaceri italieni.

In acest caz, Borcea ar conduce alaturi de italieni si alaturi de fostul impresar Becali.

"Finul Borcea a plans de bucurie cand a vazut un sondaj in care a fost votat de 18.000 de oameni care il vor la Dinamo. O sa intre in fotbal cand iese de la puscarie, vine sa se lupte cu mine. Vine el cu alti doi, dar el va comanda", a spus Becali.