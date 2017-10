"Plangea sufletul de multumire!" Reactie EMOTIONANTA a lui Pompiliu Stoica, dupa debutul la Steaua cu gol al fiului sau de 14 ani

Ianis Stoica a debutat gol la 14 ani la Steaua!

Dica a folosit mai multi pusti in meciul cu Sanatatea, iar stelistii s-au impus cu 6-1! Tanarul Ianis Stoica a fost surpriza serii, cu gol marcat la debutul de la 14 ani! Ianis e fiul fostului jucator de la Steaua, Pompiliu Stoica, cel care s-a declarat extrem de fericit pentru reusitele fiului sau.

"E o seara unica. M-am bucurat pentru ca a debutat, apoi pentru gol. Sincer, plangea sufletul de multumire. Mi-a spus ca a fost ok tot meciul, a sperat ca va debuta si va debuta cu gol. Imi spunea in fiecare zi cand am vorbit cu el ca spera, isi doreste sa debuteze, sa joace bine si sa fie toata lumea multumita. Am sarit in sus de bucurie la gol. Eu am spus sa fie putin mai bun decat mine", a spus Pompiliu Stoica la Ora exacta in Sport.

Invitat in studio, fostul coleg al lui Stoica de la Steaua, Nana Falemi a avut o curiozitate legata de Ianis.

- Ma uitam sa vad daca are ambele tale. Are gambele lui Pompilica.

- Nu Fale, el a stat la rand la inaltime si e mult mai inalt decat mine. Ma bucur pentru el, a spus Pompiliu Stoica.

Alibec si Budescu sunt idolii lui Ianis, care viseaza sa-i calce pe urmele tatalui sau in prima echipa a Stelei.

"Am lucrat cu el suplimentar, dar ajuns la Steaua e suficient ceea ce fac ei acolo. E pe maini bune. Ma suna pentru sfaturi, vorbesc cu el in fiecare zi. Facem analiza dupa joc, e receptiv si stie si el. Ma bucur ca a inceput sa inteleaga si mi-e mult mai usor sa ii explic si sa ii arat.

M-a sunat foarte multa lume, nu exista fericire mai mare decat cea pe care am avut-o aseara. Sunt increzator ca va reusi, isi doreste foarte mult sa ajunga fotbalist si i-am zis ca a fost greu pana aici, dar va fi si mai greu de acum pentru ca va fi presiune din toate partile. Si-a facut anul trecut buletinul, e nascut pe 8 decembrie 2002.

Mi-a zis ca ii place mult de Budescu si Alibec de la echipa mare, e ambienta placuta, frumoasa la antrenamentele Stelei", a mai spus Stoica.