Plan perfect pentru Steaua lui Lacatus. Noul stadion va fi gata in 2020, la fix pentru promovarea in Liga I

Lacatus confirma planurile ambitioase pentru CSA.

CSA si-a aranjat bine planurile pana in 2020. Echipa va incepe din liga a 4-a si va promova cate un an pana in prima divizie. Chiar in anul in care vor juca pentru a promova in Liga I, stelistii vor avea parte si de noul stadion Ghencea, acesta urmand a fi terminat pentru Europeanul din 2020.

Lacatus a anuntat ca s-a intalnit de mai multe ori si cu suporterii Stelei si i-a asigurat ca echipa va fi inscrisa in Liga a 4-a sezonul viitor:

"Nu cred ca pe Gigi Becali il deranjeaza asta, pentru ca el a spus ca pe el nu-l intereseaza sigla, culorile, palmaresul. Cred ca majoritatea jucatorilor aleg partea financiara cand merg la un club, mai putin se gandesc la palmares, sigla.

Eu sunt placut surprins ca multi oameni care au avut rezultate la acest club sunt alaturi de mine. Pe mine asta ma intereseaza. Ei vor sa fie alaturi de aceasta echipa. Noi ne dorim sa fie un numar mare de investitori, pentru ca sectia de fotbal sa nu fie condusa de o singura persoana.

Eu cred ca acest club merita sa aiba o echipa in prima liga, avand in vedere suporterii, stadionul, care am inteles ca va fi terminat in 2020.

Am avut discutii cu suporterii, m-am intalnit de doua ori cu ei. Sunt si ei in stand-by. Eu le-am spus ca din moment ce m-am implicat in acest proiect, trebuie sa fie siguri ca aceasta echipa va participa in liga a 4-a si speram sa aiba continuitate", a declarat Lacatus la Dolce Sport.