Piturca rade de planul de zeci de milioane al lui Becali: "Man nu e fotbalist, Nedelcu e plapand!" Ce spune de Ianis Hagi

Victor Piturca nu crede in "stelele" din echipa lui Becali. E convins ca FCSB nu poate lua titlul sezonul asta.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Piturca spune ca pustii pe care Becali vrea sa scoata zeci de milioane de euro mai au mult pana sa devina adevarati fotbalisti.

"Florinel Coman e de viitor. Lui Dennis Man ii lipsesc forta si viteza, nu poate fi fotbalist fara aceste caracteristici."

"Pe Nedelcu am vrut sa il aduc la Ittihad acum doi ani, dar si el are probleme de oridin fizic. E destul de plapand. Trebuie muncit foarte mult cu acesti jucatori", a spus Piturca la Telekom.

In schimb, fostul selectioner il vede pe Ianis Hagi ca fiind unul dintre cei mai buni playmakeri din Romania.

"Era normal ca Ianis sa nu reuseasca in Italia. E foarte greu acolo, mai ales ca are o varsta cruda. Are calitati tehnice fantastice. A pierdut timp stand acolo. Daca mai juca un an la Gica era la alt nivel acum. In momentul de fata el e unul dintre cele mai bune numere 10 din Romania. As vrea sa-i transmit ceva lui Gica. Am observat la echipa de tineret ca nu mai da drumul repede la minge. Are vedere periferica si poate juca dintr-o atingere. La lucrurile astea trebuie sa pedaleze".

Piturca nu crede ca Steaua poate castiga titlul in acest sezon: "Tot ce se face acolo se face din intamplare. Nu exista o strategie."