Piturca mai asteapta! OFICIAL: Craiova i-a prelungit contractul lui Mangia cu inca 3 ani!

CSU Craiova i-a prelungit contractul lui Devis Mangia, italianul care a dus echipa pe locul 3 in Liga I.

Anuntul oficial al clubului:



"Clubul Universitatea Craiova are deplina incredere in munca depusa de antrenorul italian si cu totii, inclusiv suporterii, suntem convinsi ca Mangia este omul care ne va aduce trofeele atat de dorite, in viitorul apropiat.

Ii multumim domnului Mangia atat pentru munca depusa cat si pentru seriozitatea si profesionalismul aratate, calitati care au facut din el unul dintre cei mai respectati straini care au lucrat vreodata in campionatul romanesc.

La conferinta de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj, Devis Mangia a declarat: ”Sunt fericit ca am semnat prelungirea contractului. Am muncit inca de la inceput foarte bine cu patronul echipei, iar asta este foarte important pentru un antrenor. Avem un proiect bun la Universitatea si, intr-adevar, sa intalnesti atata seriozitate la un club si jucatori atat de valorosi si de sufletisti este un motiv de bucurie pentru orice antrenor.”, scrie site-ul Craiovei.