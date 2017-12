Piturca are interzis la Dinamo! Cine poate sa cumpere clubul de la Negoita: "Dinamo trebuie sa se bata la titlu in fiecare an!"

Negoita a fost trimis in judecata, in dosarul insolventei de la Dinamo!

Piturca isi poate lua gandul de la Dinamo. Asteapta oferte doar de la... dinamovisti adevarati - spune Negoita! E gata sa-i dea clubul inapoi si fostului sef, Badea, caruia are sa-i plateasca o datorie de 2 milioane de euro. "N-am de gand sa revin!" spune Badea! De Dinamo se intereseaza un grup de afaceristi din Israel.

"Eu zic ca ramane, e apropiat de echipa!" spune Miriuta.

Negoita ii inchide usa in nas lui Piturca si ii asteapta la negocieri pe dinamovistii, care l-au criticat cel mai tare in ultima vreme: Marica si Andone. La anul se fac 11 ani de la ultimul titlu cucerit de Dinamo.

"Eu cred ca in fiecare an Dinamo trebuie sa se bata pt titlu, dar in acest an, din pacate, este putin cam greu!" spune Hanca.