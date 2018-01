"Piticul atomic" Mitrita si-a prelungit contractul cu Craiova. Oltenii trag si de Baluta sa ramana cat mai mult.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Cumparat din Italia cu 700 de mii de euro, Mitrita a semnat cu Craiova pana in 2021. E asteptat si Baluta.

"Ma simt fericit si mandru. In Craiova m-am nascut, in Craiova am copilarit", a spus el.

Mitrita vrea sa castige titlul cu Craiova si sa dea goluri la nationala inainte sa prinda un transfer in Spania.

"M-as bucura sa fim cat mai multi jucatori de la Craiova la nationala", a mai spus mijlocasul.

Fanii Craiovei se pregatesc sa invadeze Bucurestiul la primul al anului, cu Dinamo.

"Trebuie sa le aratam fanilor ca putem sa ducem aceasta echipa cat mai sus in clasament", a adaugat Mitrita.