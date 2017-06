Pirvulescu a schimbat echipa! Cu cine a semnat omul care a cucerit 6 trofee cu Steaua

Paul Pirvulescu va juca in Polonia.

Fundasul Paul Pirvulescu a semnat un contract pe un sezon cu Wisla Plock, a anuntat clubul polonez pe site-ul oficial.

Paul Pirvulescu, in varsta de 28 de ani, a evoluat in sezonul trecut in Austria, la St. Pölten, iar cu Wisla a semnat un contract pe un sezon, cu optiune pentru inca un an.

Pirvulescu a fost achizitionat de Steaua in 2012. El a jucat in 46 de meciuri si a inscris doua goluri pentru Steaua in Liga I. A mai evoluat in cinci partide in Cupa Romaniei, unul in Cupa Ligii, cinci in Liga Europa si cinci in Liga Campionilor. A castigat titlul in 2013 si 2014 si Supercupa Romaniei in 2013. El a fost imprumutat de Steaua la FC Viitorul, FC Voluntari si ASA Targu Mures.

Sursa: news.ro