Piovaccari s-a intors in vestiarul Stelei dupa 3 ani si a mai gasit doar 3 jucatori. Mihai Stoica: "Eroii ultimei calificari in Liga"

Federico Piovaccari a incheiat sezonul cu Zhejiang Yiteng, echipa din liga a doua chineza, si a venit intr-o mica vacanta in Romania. El i-a vizitat pe stelisti, reintalnindu-se cu Lucian Filip, Florin Nita si Mihai Pintilii, singurii "supravietuitori" de pe vremea cand italianul imbraca tricoul ros-albastru.

Ajuns la 33 de ani, Piovaccari joaca acum la Zhejiang Yiteng, echipa din liga a doua chineza, dupa ce in ultimii ani a mai evoluat la Eibar, Western Sydney Wanderers si Cordoba.

Italianul se bucura de o perioada libera si a decis sa vina in vizita in Romania. El a mers in cantonamentul Stelei.

Mihai Stoica a postat o fotografie facuta alaturi de Piovaccari si Lucian Filip pe Facebook, alaturi de descrierea: "Eroii nostri in ultimul Play Off castigat in Liga Campionilor".

In vara acestui an, Piovaccari a acordat un interviu in Italia, spunand ca nu va uita niciodata meciurile cu 40-50.000 spectatori jucate la Steaua.



"Imi aduc aminte de golul prin care Steaua a revenit in grupele Ligii Campionilor. Sa ai posibilitatea sa joci in fata a 40-50.000 de spectatori, pentru o echipa care este un adevarat AC Milan sau Juventus pentru Romania, este cu siguranta special", a spus el.