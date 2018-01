Piovaccari REVINE in Italia! Cu cine a semnat fostul jucator al Stelei la 33 de ani

Piovaccari a plecat din China.

Federico Piovaccari, fost jucator la Steaua Bucuresti, a semnat un contract cu echipa Ternana, din a doua liga italiana de fotbal, a anuntat clubul.

Piovaccari (33 ani), care a jucat ultima oara esalonul secund din China, la Harbing Yiteng, a parafat o intelegere valabila pana pe 30 iunie 2018, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon.

Federico Piovaccari a evoluat un sezon la Steaua, 2013-2014, marcand 10 goluri in 25 de partide in campionat. El a mai jucat la Eibar, la Western Sydney Wanderers Football Club, la Cordoba, dar nu a evoluat niciodata in Serie A, desi s-a aflat sub contract cu Sampdoria Genova.

Dupa 21 de etape, Ternana ocupa locul 20 in Serie B (din 22 de echipe), cu 21 puncte.