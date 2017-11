Piovaccari e liber contract si ar vrea sa revina la Steaua: "M-as intoarce oricand! Depinde de antrenor si de manager!"

Piovaccari a revenit in vestiarul Stelei. Doar in vacanta.

Atacantul italian a terminat sezonul cu echipa sa din China si s-a intors in Romania pentru a-si revedea fostii colegi.

Piovaccari si-a incheiat si contractul cu Zhejiang Yiteng, echipa din liga a doua chineza, si nu ar spune nu unei eventuale oferte de la Steaua.

"Imi era dor de Romania. Am venit sa-mi vad prietenii pe care-i am aici. Am venit cu sotia. M-am intalnit cu Meme, cu Filip. A fost o revedere placuta. Imi este dor de meciurile din Liga 1, in special de derby-urile cu Dinamo. Steaua mi-a ramas in suflet. Cea mai frumoasa amintire este golul de la Varsovia. Eu sunt liber de contract acum. M-as intoarce oricand la Steaua. Important este sa fiu dorit de antrenor si de manager. Cred ca Steaua va lua titlul", a declarat atacantul in varsta de 33 de ani pentru DigiSport.

Piovaccari a jucat la Steaua in sezonul 2013-2014, imprumutat fiind de Sampdoria. A marcat 16 goluri in 43 de meciuri si a castigat campionatul si Supercupa in Romania.