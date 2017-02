Pintilii, lovit de blestemul banderolei de la Steaua: "Nu mai vreau sa fiu niciodata capitan!" 

Mihai Pintilii i-a anuntat pe stelisti in vestiar ca nu mai vrea sa poarte banderola atat timp cat va juca la Steaua.

Criticat de Becali dupa meciul cu Voluntari, Mihai Pintilii a fost titular cu Craiova si a reusit sa inscrie primul gol, cu o reusita superba. Inainte de meci, Pintilii i-a anuntat pe colegii sai in vestiar ca nu vrea sa mai fie capitan.

"Sunt mandru ca joc la Steaua, dar nu mai vreau sa fiu niciodata capitan! Voi m-ati ales si va multumesc, dar eu nu vreau sa mai pot banderola de capitan! Este decizia mea si va rog sa o respectati", a spus Pintilii, potrivit Gazetei Sporturilor. Alibec a devenit dupa 3 meciuri principalul capitan al Stelei.



"Ma bucur ca banderola a ajuns la Denis. Am avut o discutie in vestiar cu el, nu are rost sa discutam despre ce s-a intamplat acolo. Sunt lucruri care tin de bucataria interna. Eu nu mai aniciun fel de problema cu banderola de capitan, cine vrea sa vorbeasca despre asta sa o faca", a spus Pintilii dupa meci.



Pintilii nu e primul capitan al Stelei care renunta la banderola. Bourceanu a recurs la acelasi gest, dupa ce a avut mai multe meciuri proaste in urma carora a fost criticat de patron.